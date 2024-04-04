Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) усилили удары по военным объектам Украины. Об этом стало известно газете Al Khaleej.

«За последние несколько дней произошли тревожные события, (...) российские войска усилили свои удары по жизненно важным украинским военным объектам по всей стране», — говорится в материале. Уточняется, что ВС России впервые применили супербомбы и стратегические бомбардировщики.

В статье также утверждается, что из-за отсутствия военных поставок и финансовой помощи Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы и не смогут продержаться долго в конфликте с Россией. «Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страну ждут трудные и судьбоносные месяцы на фоне истощения запасов вооружений и боеприпасов и задержки западной военной помощи», — добавляется в материале.

Ранее политолог и экономист Томоаки Ниситани в статье для японского журнала Shūkan Gendai предрек Украине исчезновение. По его мнению, Западу нужно уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации Украины.