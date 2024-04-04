В Харькове ядерная установка перешла на аварийное энергообеспечение

Установка «Источник нейтронов» в Харькове перешла на аварийное энергоснабжение

В Харькове ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» лишилась внешнего электроснабжения после взрывов и перешла на аварийное энергоснабжение. Об этом сообщает госинспекция ядерного регулирования Украины, передает РИА Новости.

«Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове потеряла внешнее электроснабжение 4 апреля после ударов по городу», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что после обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения и на объекте заработали дизельные генераторы. При этом радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.

Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

Ранее стало известно, что на Запорожской атомной станции отключилась одна из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». При этом радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории остался без изменений.