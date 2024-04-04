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17:58, 4 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии на границе с Украиной обнаружили обломки беспилотника

В Молдавии на приграничной с Одесской областью территории нашли обломки БПЛА

Фото: Libkos / AP

На юге Молдавии в приграничном с Одесской областью Украины районе были обнаружены обломки беспилотного летального аппарата (БПЛА). Об этом сообщила Пограничная полиция республики, передает ТАСС.

По сообщению ведомства, фрагменты БПЛА упали в 500 метрах от границы Украины на территории молдавского села Этулия Вулканештского района. В полиции считают, что нашли обломки российского беспилотника «Герань-2».

Отмечается, что на место падения дрона уже прибыли специалисты и саперы.

Ранее стало известно об аварии американского беспилотника в Польше. Тогда, находясь над аэродромом «Мирославец», вышел из строя БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США.

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      Глеб Палехов
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