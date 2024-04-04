В НАТО допустили поражение Киева

Генсек НАТО Столтенберг: у конфликта на Украине два сценария, включая поражение

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария развития конфликта на Украине. Одним из них, по его словам, является поражение Киева, передает РИА Новости.

Он призвал не допустить этого и нарастить поддержку Украины, указав, что ситуация на поле боя сложная. «Есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине. Может быть два сценария: первый — НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий», — сказал он.

Второй сценарий, по словам генсека НАТО, это отказ альянса от поддержки Киева. В этом случае РФ отойдет больше территорий, а НАТО окажется «в еще более опасной позиции».

Единственным правильным вариантом, по мнению Столтенберга, является наращивание сильных вооруженных сил на Украине.

Ранее на Украине предрекли распад Североатлантического альянса в случае поражения Киева. По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, «если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется».