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18:13, 4 апреля 2024Мир

В НАТО допустили поражение Киева

Генсек НАТО Столтенберг: у конфликта на Украине два сценария, включая поражение

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария развития конфликта на Украине. Одним из них, по его словам, является поражение Киева, передает РИА Новости.

Он призвал не допустить этого и нарастить поддержку Украины, указав, что ситуация на поле боя сложная. «Есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине. Может быть два сценария: первый — НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий», — сказал он.

Второй сценарий, по словам генсека НАТО, это отказ альянса от поддержки Киева. В этом случае РФ отойдет больше территорий, а НАТО окажется «в еще более опасной позиции».

Единственным правильным вариантом, по мнению Столтенберга, является наращивание сильных вооруженных сил на Украине.

Ранее на Украине предрекли распад Североатлантического альянса в случае поражения Киева. По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, «если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется».

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      Анастасия Алимпиева
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