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18:31, 4 апреля 2024Мир

В НАТО нацелились на увеличение поставок систем Patriot для Украины

Столтенберг: члены НАТО изучат возможность поставок ВСУ систем Patriot и ракет

Фото: Michael Kooren / Reuters

Члены НАТО изучат возможность поставок силам ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) систем Patriot, а также ракет и запчастей для них. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Союзники понимают срочность предоставления помощи [Киеву]. Они также понимают срочность предоставления систем ПВО. Они сейчас вернутся [на родину] и посмотрят, есть ли у их государств возможность предоставить больше систем, в частности, Patriot, а также снаряды и запчасти для систем ПВО, которые уже предоставлены», — ответил генсек на вопросы журналистов.

По его словам, участники альянса также намерены проработать механизмы долгосрочного снабжения Украины вооружениями, включая план финансирования этой инициативы.

Ранее сообщалось, что сумма фонда НАТО для Украины, возможно, будет учитывать двусторонние пожертвования стран-членов альянса. По словам собеседника агентства, сумма в 100 миллиардов долларов настолько велика, что придется учитывать двусторонние пожертвования, которые государства-члены ЕС предоставляют Украине. Это означает, что любое дополнительное новое финансирование по линии Североатлантического альянса, вероятно, будет незначительным.

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      Виктория Кондратьева
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