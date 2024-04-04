Стали известны детали плана помощи НАТО Киеву на сумму 100 миллиардов долларов

Bloomberg: сумма фонда НАТО Украине может учитывать двусторонние пожертвования

Сумма фонда НАТО для Украины, возможно, будет учитывать двусторонние пожертвования стран-членов альянса. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

По словам собеседника агентства, сумма в 100 миллиардов долларов настолько велика, что придется учитывать двусторонние пожертвования, которые государства-члены ЕС предоставляют Украине. Это означает, что любое дополнительное новое финансирование по линии Североатлантического альянса, вероятно, будет незначительным.

При этом Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников, знакомых с ситуацией, отмечает, что многие западные министры подчеркнули, что фонд НАТО не должен конкурировать с двусторонней помощью и поддержкой ЕС. Они также предупредили, что альянс не должен давать Украине обещаний, которые не сможет выполнить.

Ранее газета Politico сообщила, что министры иностранных дел некоторых стран НАТО закатили глаза от идеи генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о создании фонда для Украины в размере 100 миллиардов долларов. В частности, ряд стран Западной Европы опасаются, что это подорвет усилия по помощи Киеву в рамках структур Европейского союза (ЕС).

В начале апреля генсек НАТО предложил создать фонд в 100 миллиардов долларов для помощи Вооруженным силам Украины в течение пяти лет. Голосование по предложению Столтенберга планируется провести в июле во время саммита НАТО в Вашингтоне. Для реализации инициативы ее должны будут одобрить все 32 члена Североатлантического альянса.