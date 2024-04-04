В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Downdetector сообщил о масштабных сбоях в работе сервисов Apple

По всему миру пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов компании Apple. Такая информация отобразилась на сайте Downdetector, который отслеживает масштабные сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

На портале отмечается, что сообщения о сбоях в программе начали поступать после 1:00 мск. Неполадки произошли в App Store, Apple TV, Apple Music и других платформах. Причина появления неполадок пока официально не сообщалась.

Ранее Роскомнадзор объяснил сбой в работе WhatsApp. Массовый сбой в работе мессенджера мог быть связан со сбоем внутри инфраструктуры корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России.