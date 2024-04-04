В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

В Воронеже на могилу участвовавшего в СВО полковника принесли радужный флаг

В Воронеже неизвестные осквернили могилу полковника Российской армии Михаила Никилина, не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО), утверждает Telegram-канал «Воронежское».

Вместе с сообщением канал опубликовал две снятые на кладбище фотографии — на одной из них видно радужный флаг, которым накрыли могилу полковника армии России Михаила Никилина. При этом на полотнище присутствует полоска голубого цвета, наличие которой отличает его от флага ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Заключается ли осквернение только в наличии флага, канал не уточняет.

Никилина не стало в конце мая 2023 года. В зоне СВО офицер совершил подвиг, выведя своих подчиненных из-под обстрела ценой собственной жизни. Он был награжден орденом Мужества.

Ранее в Северной Осетии местная жительница разгромила могилы бойцов СВО на Аллее героев. Женщину обвинили в осквернении мест захоронения (часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ). Материалы дела переданы в суд.