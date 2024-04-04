Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 4 апреля 2024Россия

Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе

В Северной Осетии женщина разгромила могилы бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Жительница Северной Осетии разгромила могилы бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба регионального глава Следственного комитета (СК) во «ВКонтакте».

По данным следствия, россиянка, находясь в состоянии опьянения, проникла на кладбище и разбросала венки и вазы с цветами на Аллее героев.

Женщину обвинили в осквернение мест захоронения (часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ). Материалы дела переданы в суд.

Ранее в Челябинской области неизвестные сожгли могилу врача, который спасал российских военнослужащих в зоне СВО. Помимо этого, неизвестные осквернили еще несколько могил участников спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об усилении ударов ВС России по военным объектам Украины

      Харьковское подполье заявило об ударе по заводу украинских БПЛА

      42-летняя Джессика Альба восхитила фанатов фигурой в купальнике

      Комика Белого оштрафовали в России

      Школьникам из приграничья Белгородской области разрешили не сдавать экзамены

      У Сергея Зверева нашли долги за квартиру

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Раскрыт заработок авторов «ВКонтакте»

      Иностранный футболист рассказал об удивившей его вещи в России

      В Запорожье произошла серия мощных взрывов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше