Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе
В Северной Осетии женщина разгромила могилы бойцов СВОСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Жительница Северной Осетии разгромила могилы бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба регионального глава Следственного комитета (СК) во «ВКонтакте».
По данным следствия, россиянка, находясь в состоянии опьянения, проникла на кладбище и разбросала венки и вазы с цветами на Аллее героев.
Женщину обвинили в осквернение мест захоронения (часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ). Материалы дела переданы в суд.
Ранее в Челябинской области неизвестные сожгли могилу врача, который спасал российских военнослужащих в зоне СВО. Помимо этого, неизвестные осквернили еще несколько могил участников спецоперации.