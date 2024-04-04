Женщина устроила погром на могилах бойцов СВО в российском регионе

В Северной Осетии женщина разгромила могилы бойцов СВО

Жительница Северной Осетии разгромила могилы бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба регионального глава Следственного комитета (СК) во «ВКонтакте».

По данным следствия, россиянка, находясь в состоянии опьянения, проникла на кладбище и разбросала венки и вазы с цветами на Аллее героев.

Женщину обвинили в осквернение мест захоронения (часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ). Материалы дела переданы в суд.

Ранее в Челябинской области неизвестные сожгли могилу врача, который спасал российских военнослужащих в зоне СВО. Помимо этого, неизвестные осквернили еще несколько могил участников спецоперации.

