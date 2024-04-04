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10:39, 4 апреля 2024Экономика

В российском городе решили осушить огромную лужу ковшом трактора

В Оренбурге убрать лужу с дороги решили с помощью трактора

В Оренбурге с помощью трактора решили убрать лужу с дороги. Видео с расчисткой от воды появилось в Telegram-канале «Оренбургский городовой».

На кадрах видно, что лужа полностью заполнила дорогу между гаражами. Трактор с помощью ковша загребает какое-то количество воды и, разогнавшись, «везет» ее к краю дороги, двигаясь против течения лужи. Затем он сбрасывает воду в кювет.

Из-за разлива рек и озер жители села Тоцкое Оренбургской области опасаются остаться без воды. По словам местной жительницы, насосную станцию начинает затапливать, из-за чего подачу воды могут отключить.

Из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации в Орске, где река залила одну из главных улиц в городе — проспект Мира. Режим ЧС также ввели в селе Краснохолм, где в зоне подтопления оказались 906 домов.

В Оренбуржье по состоянию на четверг, 4 апреля, подтоплено 124 жилых дома, 1214 придомовых участков, эвакуированы 982 человека.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области из-за паводков местные жители начали сплавляться по дорогам на лодках.

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      Мария Черкасова
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