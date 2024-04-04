В российском городе решили осушить огромную лужу ковшом трактора

В Оренбурге убрать лужу с дороги решили с помощью трактора

В Оренбурге с помощью трактора решили убрать лужу с дороги. Видео с расчисткой от воды появилось в Telegram-канале «Оренбургский городовой».

На кадрах видно, что лужа полностью заполнила дорогу между гаражами. Трактор с помощью ковша загребает какое-то количество воды и, разогнавшись, «везет» ее к краю дороги, двигаясь против течения лужи. Затем он сбрасывает воду в кювет.

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