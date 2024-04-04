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11:34, 4 апреля 2024Экономика

В Сочи корабли «полетели» над морем

У берегов Сочи заметили миражи

У берегов Сочи заметили «парящие» над водой корабли. Видео оптического явления фата-моргана появилось в паблике ЧП Сочи во «ВКонтакте».

Благодаря оптической иллюзии кажется, что несколько кораблей парят в воздухе на горизонте. Комментатор видео задается вопросом, не НЛО ли это.

По словам физика Олега Несуна, мираж возникает из-за разницы температур. В нижних слоях атмосферы образуется несколько слоев различной плотности. Мираж исчезает, когда температура приходит в баланс. «Легенду "Летучего голландца" — корабля-призрака — объясняют как раз фата-морганой», — поделился он.

Ранее редкое явление заметили жители Уфы. Небесное тело, оставившее яркий след, пролетело над городом 20 марта. Астроном уфимского планетария Тамара Денисова объяснила, что в этот период времени потоков метеоритов в космосе нет, однако могут падать одинокие небесные тела.

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      Мария Черкасова
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