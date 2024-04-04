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08:10, 4 апреля 2024Мир

В США назвали лучший «подарок» к юбилею НАТО

РИА Новости: роспуск НАТО является лучшим подарком к юбилею альянса

Фото: Pixabay

Американские и канадские аналитики, опрошенные РИА Новости, назвали роспуск НАТО лучшим подарком к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса. Блок был основан 4 апреля 1949 года, в его состав в тот момент входили 12 стран.

«Конец НАТО, когда отдельные члены альянса финансировали бы собственную безопасность и концентрировали внимание на собственных и истинных национальных интересах, был бы прекрасным вкладом в мир на планете», — выразил мнение эксперт из США Чарльз Ортель.

Он заявил, что организация должна была распасться в 1992 году, она утратила свой смысл, когда прекратил свое существование Советский Союз.

Канадский историк, основатель журнала Canadian Patriot Review Мэтт Эрет считает, что действия НАТО являются агрессивными и нарушающими законы, порядок и права человека. Он отметил, что блок пытается сломить волю тех стран, которые не желают однополярного мира, и эти процессы совпадают с системным экономическим крахом трансатлантики.

По словам специалиста, с настоящее время альянс больше заинтересован в утопическом установлении мирового контроля, нежели в самосохранении и присутствии здравого смысла. «Трудно комментировать юбилей организации, которая вовсе и не должна была существовать и чей неправомерный мандат был нивелирован еще три десятилетия назад», — заключил Эрет.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», аналитик Игорь Коротченко заявил, что рост мощи и расширение блока НАТО вынуждает Россию в обозримом будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия. По его словам, свое 75-летие альянс встречает, проводя самые масштабные со времен холодной войны учения с привлечением группировки численностью более 90 тысяч военных.

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      Марина Совина
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