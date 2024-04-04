Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России

Аналитик Коротченко: рост мощи НАТО вынуждает РФ пересмотреть ядерную доктрину

Рост мощи и расширение блока НАТО вынуждает Россию в обозримом будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия. Такие изменения спрогнозировал РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона», аналитик Игорь Коротченко.

По словам Коротченко, свое 75-летие НАТО встречает, проводя самые масштабные со времен холодной войны учения с привлечением группировки численностью более 90 тысяч военных.

Из-за того, что альянс имеет существенное превосходство в численности и обычных вооружениях, а также ядерную компоненту, Россия, очевидно, в ближайшее время внесет корректировки в положения ядерного раздела своей военной доктрины, заявил эксперт.

По мнению Коротченко, Россия может противостоять агрессии НАТО только с опорой на стратегическое и тактическое ядерное вооружение.

Также журналист считает, что риски прямой военной конфронтации России и НАТО можно назвать высокими. По его мнению, они могут достичь почти стопроцентной вероятности, если группировки блока войдут на Украину.

Ранее стало известно, что республиканец от штата Джорджия, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин обвинила США в приближении мировой войны. Она заявила, что США приближают военное противостояние, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией.