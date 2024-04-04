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20:48, 4 апреля 2024Мир

В США вспомнили про обещание НАТО не вмешиваться в дела России

Архивы: НАТО в 1992 году заверяло, что не будет вмешиваться в дела России и СНГ
СюжетРоссия и НАТО:
Манфред Вернер (в центре)

Манфред Вернер (в центре). Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

После распада и исчезновения СССР с политической карты мира, руководство НАТО в лице генсека Манфреда Вернера заверяло Руслана Хасбулатова, занимавшего на тот момент пост председателя Верховного Совета РСФСР в том, что альянс не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Соответствующие стенограммы бесед опубликовал американский Архив национальной безопасности.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ. Мы, безусловно, заинтересованы и стремимся обеспечить процветание России, поскольку в стране, где нет работы, всегда присутствует нестабильность. Следовательно, мы заинтересованы в процветании России», — заявил во время встречи Вернер, находясь с официальным визитом в Москве 25 февраля 1992 года.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что США по сей день постоянно вмешиваются в политическую жизнь Франции, но никто этого не замечает.

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      Виктория Кондратьева
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