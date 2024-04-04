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13:26, 4 апреля 2024Мир

В США заявили о сильном повреждении ПВО Украины

Экс-разведчик США Риттер: удары России нанесли ущерб украинской ПВО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Удары Вооруженных сил (ВС) России нанесли ущерб системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Danny Haiphong.

«Они (ВС России — прим. «Ленты.ру») уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство», — заявил экс-разведчик.

Риттер добавил, что российские авиабомбы наносят сильнейшие повреждения позициям украинских войск, из-за чего Киеву будет сложно избежать провала на фронте. Положение Украины он назвал «стратегическим поражением».

Ранее экс-разведчик предрек смену украинской власти через несколько месяцев, которая будет вызвана шатким положением президента Украины Владимира Зеленского и неудачами на фронте.

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      Елизавета Мытарева
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