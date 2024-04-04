В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появится новая функция, позволяющая смотреть видео в фоновом режиме. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что мессенджер работает над внедрением возможности смотреть видео во время перехода на другие вкладки WhatsApp. Ролик при этом будет отображаться в небольшом окне, занимающем часть экрана.
Авторы портала отметили, что плеер с видео будет работать только внутри приложения. Если пользователь захочет выйти из WhatsApp, то окно с роликом закроется. Однако, по данным WABetaInfo, разработчики могут в будущем убрать это ограничение.
«Возможность использовать режим "картинка в картинке" позволит пользователю быть многозадачным. А именно — общаться в чатах и одновременно смотреть видео», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что функция будет доступна в будущих обновлениях WhatsApp.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась возможность перемотки видео. Для этого во время воспроизведения ролика необходимо два раза нажать на экран.