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17:26, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: в WhatsApp появится функция фонового просмотра видео

Фото: Ed Pylypenko / Unsplash

В мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появится новая функция, позволяющая смотреть видео в фоновом режиме. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что мессенджер работает над внедрением возможности смотреть видео во время перехода на другие вкладки WhatsApp. Ролик при этом будет отображаться в небольшом окне, занимающем часть экрана.

Авторы портала отметили, что плеер с видео будет работать только внутри приложения. Если пользователь захочет выйти из WhatsApp, то окно с роликом закроется. Однако, по данным WABetaInfo, разработчики могут в будущем убрать это ограничение.

«Возможность использовать режим "картинка в картинке" позволит пользователю быть многозадачным. А именно — общаться в чатах и одновременно смотреть видео», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что функция будет доступна в будущих обновлениях WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась возможность перемотки видео. Для этого во время воспроизведения ролика необходимо два раза нажать на экран.

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      Мария Большакова
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