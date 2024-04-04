Вирусолог оценил опасность обезьяньего герпеса для россиян

Вирусолог Викулов исключил распространение обезьяньего герпеса в России

России не грозит распространение обезьяньего герпеса, который выявили у жителя Гонконга. Опасность вируса оценил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Говорит Москва».

По его словам, церкопетековый вирус герпеса редко заражает людей. Как правило, такие случаи регистрируются в дикой природе или в лабораторных условиях. При этом заболевание протекает тяжело, сопровождаясь поражением головного мозга. Также возможно развитие энцефалита. «Но это единичные редкие случаи, это не носит массовый характер. Поэтому оснований для беспокойства, паники не должно быть», — заверил Викулов.

Вирусолог подчеркнул, что есть множество других актуальных для России инфекций, вызванных герпес-вирусами, в том числе это ветряная оспа, опоясывающий герпес и инфекционный мононуклеоз.

4 апреля стало известно, что в Гонконге выявили первый случай заражения вирусом герпеса B, который также называют обезьяньим, так как эти животные являются его типичными переносчиками. Как пишет РБК со ссылкой на гонконгский Центр охраны здоровья, 21 марта медики госпитализировали 37-летнего мужчину с высокой температурой и проблемами с сознанием. 3 апреля обследование подтвердило у него наличие герпеса B.

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