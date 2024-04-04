Во Франции нашли украденные картины русских художников на сто миллионов евро

Во Франции полиция нашла украденные картины русских авангардистов на €100 млн

Французские власти при поддержке полиции нашли и конфисковали более сотни картин русских авангардистов, которые были украдены у частного коллекционера. Об этом сообщает ArtNet.

Картины были частью украденной коллекции семьи Хатиб. Всего в ней было около 1,8 тысячи произведений искусства, среди которых работы художников Казимира Малевича, Василия Кандинского и Натальи Гончаровой. Кражу совершили в Германии в конце 2019 года, преступники вывезли картины из специального хранилища. Адвокат Хатибов сообщил, что на данный момент найдено «несколько сотен» произведений искусства, добавив, что стоимость арестованных произведений оценивается более чем в 100 миллионов евро (примерно 10 миллиардов рублей).

О краже сообщил сам Усман Хатиб, палестинский бизнесмен, живущий в Израиле. Его сын, принц Кастро Бен Леон Хатиб, возглавляет миссию по возвращению предметов искусства. Некоторые из которых, по его словам, уже были проданы на аукционах в Израиле, Монако и Франции. Семья утверждает, что все аукционные дома проигнорировали письма с просьбами о прекращении противоправных действий в связи с тем, что их лоты, вероятно, были украдены.

«Мы будем следить за преступниками по всему миру. Мы продолжим возвращать нашу собственность и призываем всех, кто думает о покупке произведений русского авангарда, тщательно проверять их происхождение, чтобы убедиться, что это не картины, принадлежащие нашей семье», — сказал представитель семьи Хатиб в заявлении для прессы.

Нынешний рейд в Париже последовал за конфискацией еще сотен картин во Франкфурте в 2023 году.

Однако рынок русского авангарда известен подделками. В 2018 году израильский дилер Ицхак Заруг, живущий в Висбадене, был признан виновным в фальсификации документов на картины, которыми торговал. По сообщениям некоторых СМИ, Хатиб купил около половины своей коллекции у Заруга в 2015 году. На тот момент некоторые работы уже были арестованы прокуратурой Висбадена по подозрению в фальсификации. Их украли вскоре после того, как в 2019 году вернули Заругу и Хатибу.

Сын Хатиба утверждает, что ему известна личность вора. Он утверждает, что пытался вести с ним переговоры, прежде чем решил обратиться в суд в 2022 году.

Ранее в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. В ее похищении оказался замешан одиозный сенатор.