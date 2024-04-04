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17:20, 4 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области

Глава правительства Херсонской области: ВСУ атаковали ремонтную бригаду

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области, есть жертвы. Об этом в Telegram сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По словам Алексеенко, рабочие восстанавливали мобильную связь в Новой Каховке. В это время ВСУ с дрона сбросили мину. Двух монтеров, которые получили ранения, успели перевезти в ближайший подъезд, где к ним приехала скорая помощь.

Глава правительства рассказывает, что и прибывшая скорая позже попала под обстрел дронов. «Лишь чудом медики не пострадали — тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал», — пишет Алексеенко. В результате из троих рабочих выжил только один бригадир, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Херсонской области. В результате были ранены водитель и одна пассажирка.

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      Варвара Кошечкина
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