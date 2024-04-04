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11:40, 4 апреля 2024Мир

ВВС Швеции начнут патрулировать восточные границы НАТО

SVT: ВВС Швеции начнут патрулировать восточные границы НАТО к концу весны

Фото: Tim Hepher / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Швеции начнут патрулировать восточные границы НАТО совместно с другими странами альянса к концу весны. Об этом сообщает телеканал SVT.

«Уже в конце весны, я думаю, мы увидим участие Швеции в воздушном патрулировании. Мы находимся в постоянном контакте с ВВС Швеции и определим конкретные сроки, это будет уже совсем скоро», — рассказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

Отмечается, что самолеты королевства уже ранее поднимались на патрулирование совместно с силами НАТО, однако они находились под непосредственным командованием шведских военных. В апреле они будут переданы под командование Североатлантического альянса. Как отмечают авторы материала, Стокгольм планирует участвовать в патрулировании стран Прибалтики, Исландии, а также на Черном море и в Южной Европе.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что Стокгольм рассматривает возможность поставить Киеву истребители JAS Gripen. Данную меру Швеция согласилась изучить как условие вступления в НАТО.

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      Максим Габриелян
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