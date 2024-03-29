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12:18, 29 марта 2024Мир

Стало известно о планах Швеции поставить Украине истребители

Министр обороны Швеции Йонсон: обсуждается поставка Украине истребителей Gripen

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Швеции в настоящее время обсуждается поставка Украине истребителей JAS Gripen, которую страна согласилась рассмотреть при условии вступления в НАТО. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Kyiv Independent.

«Обсуждения продолжаются, и они проходят в рамках "коалиции истребителей"», — заявил Йонсон, упомянув совместную инициативу ряда западных стран по продвижению приобретения Украиной американских истребителей F-16.

В октябре 2023 года глава оборонного ведомства заявил, что скандинавская страна сможет поставить Украине реактивные истребители лишь при условии, что Швеция станет членом НАТО раньше, чем другие кандидаты на присоединение к альянсу.

Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта, став 32-м по счету членом альянса. 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был торжественно поднят флаг Швеции.

ЖЗЛ
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