Глава Минобороны Швеции назвал условия отправки реактивных истребителей ВСУ

Reuters: в Швеции назвали отправку истребителей ВСУ условием вступления в НАТО

Вступление Швеции в НАТО первее остальных кандидатов является основным условием отправки реактивных истребителей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны Швеции Пол Юнсон, передает Reuters.

«Условием для потенциальной подачи Швеции Украине реактивных истребителей будет такое, что мы являемся первыми членами НАТО», — рассказал глава оборонного ведомства.

Юнсон также добавил, что правительство попросит вооруженные силы провести анализ, сможет ли вообще Стокгольм направить реактивные истребители ВСУ.

Ранее Швеция провела ознакомительный тренинг по управлению истребителями JAS Gripen для украинских летчиков. Отмечается, что подготовка включала в себя полеты с инструктором, самостоятельный полет на тренажере, а также инструктаж наземного персонала.