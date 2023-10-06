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10:43, 6 октября 2023Мир

Глава Минобороны Швеции назвал условия отправки реактивных истребителей ВСУ

Reuters: в Швеции назвали отправку истребителей ВСУ условием вступления в НАТО
Пол Юнсон

Пол Юнсон. Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Вступление Швеции в НАТО первее остальных кандидатов является основным условием отправки реактивных истребителей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны Швеции Пол Юнсон, передает Reuters.

«Условием для потенциальной подачи Швеции Украине реактивных истребителей будет такое, что мы являемся первыми членами НАТО», — рассказал глава оборонного ведомства.

Юнсон также добавил, что правительство попросит вооруженные силы провести анализ, сможет ли вообще Стокгольм направить реактивные истребители ВСУ.

Ранее Швеция провела ознакомительный тренинг по управлению истребителями JAS Gripen для украинских летчиков. Отмечается, что подготовка включала в себя полеты с инструктором, самостоятельный полет на тренажере, а также инструктаж наземного персонала.

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    Максим Габриелян
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