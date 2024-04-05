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21:26, 5 апреля 2024Путешествия

Аэропорты Нью-Йорка приостановили работу из-за землетрясения

Аэропорты JFK и Ньюарк в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк временно приостановили работу в связи с землетрясением в соседнем штате Нью-Джерси. Об этом заявила губернатор штата Кэти Хокул, сообщает Fox News.

В настоящее время там ведется проверка. По словам Хокул, специалисты оценивают возможные последствия землетрясения.

Ранее 5 апреля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в штате Нью-Джерси. Подземные толчки ощущались в городах от Филадельфии до Бостона, в том числе на Манхэттене в Нью-Йорке. Хокул назвала землетрясение мощнейшим за столетие.

Самое сильное землетрясение, зафиксированное в Нью-Йорке, произошло в 1884 году, тогда магнитуда была 5,2.

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      Марина Совина
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