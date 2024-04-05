Анонсирована третья часть «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев снимет третью часть «Дюны»

Legendary Pictures анонсировала создание третьей части фантастического фильма «Дюна». Об этом пишет Variety.

Режиссером проекта останется франко-канадский кинематографист Дени Вильнев, снявший два первых фильма. Также отмечается, что режиссер займется экранизацией романа Энни Якобсон «Ядерная война: сценарий».

Ранее известный голливудский режиссер Стивен Спилберг высоко оценил фильм Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая».

«Дюна» — первый роман Фрэнка Герберта, который был опубликован в 1965 году. Считается одной из самых известных научно-фантастических книг XX века. Премьера первой части фильма Вильнева по данному произведению состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.