Врач рассказал о «везении» губернатора Мурманской области

Главврач Ширяев: Чибису сильно повезло, что при ударе ножом не была задета аорта

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса оценивается как тяжелое, в настоящее время он находится в реанимации. Об этом рассказал главврач Апатитско-кировской больницы Юрий Ширяев, передает ТАСС.

Отмечается, что операция длилась более часа. По словам медика, главе региона «очень повезло», поскольку во время нападения не была задета аорта. Дальнейшее лечение будет проходить в реанимации, добавил Ширяев.

Нападение на политика произошло во время его встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот.

Напавшего на него мужчину задержали. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове.