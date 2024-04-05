Байден назвал себя другим именем

Байден во время приема в День независимости Греции представился как Байденопулос

Президент США Джо Байден провел в Белом доме прием в честь Дня независимости Греции. Во время мероприятия он назвал себя «Байденопулос», сообщает The Greek Herald.

«Я Джо Байденопулос», — таким образом американский президент представился перед греко-американской общиной.

На мероприятии присутствовал архиепископ Американский Элпидофор, с 2019 года возглавляющий Греческую Православную архиепископию Америки. «Для нас это настоящая честь. От имени всех я благодарю вас за продолжение этой великой традиции, признающей греческие корни демократии», — написал он после мероприятия на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Ранее американский лидер Джо Байден перепутал должность вице-президента Камалы Харрис и назвал ее президентом США.