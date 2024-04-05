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13:54, 5 апреля 2024Бывший СССР

Белоруссия собралась приостановить участие в ДОВСЕ

Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Законопроект предусматривает приостановку действия ДОВСЕ, но не означает выхода Белоруссии из договора, отмечают в пресс-службе. «Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных сил», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в администрации президента, в 2022 году Чехия, а затем в марте 2023 года Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Белорусии. О намерении приостановить действие ДОВСЕ заявлял Североатлантический совет НАТО, а в ноябре 2023 года из него вышла Россия.

«Приостановление действия договора государствами-членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) планирует Турция. По мнению СМИ, это говорит об улучшении отношений Турции с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон.

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