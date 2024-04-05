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12:34, 5 апреля 2024Мир

Турция приостановит участие в ДОВСЕ ради улучшения отношений с США

Турция приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Burak Kara / Getty Images

Турция приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля, что ранее сделали США, Великобритания и Германия в ответ на денонсацию договора Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы материала подчеркивают, что решение Анкары свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года. Не в последнюю очередь потепление в американо-турецких отношениях произошло после одобрения заявки Швеции на членство в НАТО, которую долгое время Турция не ратифицировала.

«Две страны недавно провели переговоры по улучшению связей в сфере безопасности и энергетики, а также по увеличению закупок турецкой взрывчатки для поддержки Украины (...). Турция стремилась поддерживать связи с обеими сторонами конфликта, но все чаще соблюдает санкции против Москвы», — отмечается в материале издания.

Ранее стало известно, что Эрдоган посетит США 9 мая, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Визит турецкого лидера станет первым в Соединенные Штаты за весь президентский срок Байдена.

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      Максим Габриелян
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