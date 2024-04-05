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14:50, 5 апреля 2024Экономика

Биржевые цены на бензин в России резко снизились

Стоимость бензина на СПбМТСБ снизилась более чем на 3 процента за сутки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 5 апреля, стоимость бензина и дизельного топлива резко снизилась, свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 потерял 3,25 процента, опустившись до уровня 52 855 рублей за тонну, а бензин Аи-95 — 3,48 процента (63 236 рублей за тонну). Дизельное топливо подешевело на 1,92 процента, до 64 162 рублей.

Накануне Аи-92 поднимался до нового максимума за год (54 631 рубль), а дизельное топливо и Аи-95 приблизились к рекордным уровням с сентября прошлого года. Такая динамика наблюдается на фоне большого количества внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что связано в том числе с атаками беспилотников.

Вместе с тем на этой неделе по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз решили анализировать цены на дизельное топливо для аграриев в разных регионах страны, чтобы не допустить изменений условий продаж.

Таким образом власти хотят исключить ситуацию прошлой осени, когда бесконтрольный рост биржевых цен на бензин закончился проблемами с поставками горючего во время уборочной кампании.

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      Платон Щукин
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