Российские власти решили обуздать цены на дизтопливо для аграриев

Правительство начнет анализировать цены на горючее на фоне их роста на бирже

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз начнут анализировать цены на дизельное топливо для аграриев в разных регионах страны, чтобы не допустить изменений условий поставок от посредников. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак.

Участники встречи обсудили баланс спроса и предложения по разным видам горючего, графики вывода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонта и ценовую политику как в крупном и мелком опте, так и при реализации на заправках.

Желание обуздать стоимость топлива для сельхозпроизводителей обусловлено как ростом оптовых цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, так и опытом прошлой осени. Тогда взлет биржевых цен привел к жалобам аграриев на дефицит топлива по всей стране, так что проблему пришлось решать запретом на экспорт.

По данным Минэнерго, запасы бензина и дизельного топлива в стране стабильно высокие, поэтому угрозы дефицита в настоящее время нет. В свою очередь, представители нефтяных компаний отметили улучшение ситуации с вывозом топлива с НПЗ.

Рост числа внеплановых ремонтов связан с атаками дронов, которые продолжаются уже два месяца, а также с авариями на оборудовании. По оценке Росстата, за неделю с 18 по 24 марта производство бензина в России упало на 7,4 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Накануне остановку переработки нефтепродуктов подтвердил Астраханский газоперерабатывающий завод. Повреждение трубопровода привело к прекращению работы установки по первичной переработке конденсата. Сроки устранения неполадок не сообщаются.