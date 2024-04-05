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14:09, 5 апреля 2024Мир

Британия призвала НАТО увеличить расходы на ВПК из-за боязни Трампа

Глава МИД Британии Кэмерон: увеличение расходов на ВПК оградит НАТО от Трампа

Фото: Paul Namer / Reuters

Увеличение расходов стран НАТО на военно-промышленный комплекс (ВПК) оградит альянс от экс-президента США Дональда Трампа в случае его возвращения на пост главы государства. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает Daily Mail.

«Увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в максимально сильную форму также поможет оградить альянс от потенциального воздействия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре», — приводит его слова издание.

Глава британского МИД подчеркнул, что сила альянса при оборонных расходах каждого его члена, превышающих два процента от ВВП, заставит любого, кто победит на выборах в США, инвестировать в «успех» НАТО.

По такому же принципу Кэмерон отметил важность поддержки Украины. По его словам, если к концу года Россия понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то «новый или переизбранный президент увидит, что Украина — это вопрос, в который стоит инвестировать».

Ранее на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе британский министр призвал к совместным закупкам снарядов и ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что он также намеревался подтолкнуть страны альянса к наращиванию производства в сфере ВПК.

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      Виктория Кондратьева
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