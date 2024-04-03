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05:08, 3 апреля 2024Мир

Британия призовет НАТО закупать снаряды для Украины

Глава МИД Британии Кэмерон призовет союзников по НАТО закупать снаряды Киеву
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ожидается, что Кэмерон также призовет страны Североатлантического альянса увеличить расходы и нарастить производство в сфере военно-промышленного комплекса.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО соберутся на очередное заседание в Брюсселе 3-4 апреля.

Ранее стало известно, что Украина ждет в этом году от Евросоюза финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что у Украины закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи Киеву.

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      Марина Совина
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