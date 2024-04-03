Британия призовет НАТО закупать снаряды для Украины

Глава МИД Британии Кэмерон призовет союзников по НАТО закупать снаряды Киеву

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ожидается, что Кэмерон также призовет страны Североатлантического альянса увеличить расходы и нарастить производство в сфере военно-промышленного комплекса.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО соберутся на очередное заседание в Брюсселе 3-4 апреля.

Ранее стало известно, что Украина ждет в этом году от Евросоюза финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что у Украины закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи Киеву.