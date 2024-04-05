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09:28, 5 апреля 2024Экономика

Дачников предупредили об основных штрафах в 2024 году

Депутат Чаплин: дачникам могут грозить штрафы за самозахват участков

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил об основных штрафах, которые могут грозить садоводам в 2024 году. Он сообщил в разговоре с РИА Новости, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за возведение незаконных построек, самозахват и неправильную установку мангала.

«Перечислю нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков», — заявил депутат. Он добавил, что за возведение незаконных построек предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей для физлиц.

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Штраф в размере пяти тысяч рублей грозит дачникам, которые захотят помыть свой автомобиль за забором, указал Чаплин. Он также напомнил о санкциях за ненадлежащее содержание площадок для сбора бытовых отходов. Депутат добавил, что ответственность в данном случае распространяется на всех членов товарищества. Собеседник агентства заявил, что мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от построек. В противном случае владельца участка могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

Ранее ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала дачникам перед поливом закопать в грядки пластиковую бутылку с отверстиями в дне. По ее словам, важно, чтобы горлышко и крышка бутылки выглядывали на поверхность. Это обеспечит поступление воды намного глубже.

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      Маргарита Пименова
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