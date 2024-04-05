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15:05, 5 апреля 2024Мир

Додик пригрозил провозгласить независимость

Додик: Республика Сербская провозгласит независимость при отчуждении имущества

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что республика провозгласит независимость, если власти БиГ примут решение об отчуждении ее имущества. Об этом сообщает Danas.

Сообщается, что в ходе визита венгерской делегации в Баня-Луку премьер Орбан получил высшую награду — Орден Республики Сербской на ожерелье. В ходе их совместной пресс-конференции Додик отметил, что в случае отчуждения Боснией и Герцеговиной имущества РС президент будет вынужден объявить о ее самостоятельности.

«Мы не можем позволить себе потерять наше имущество. Если мы потеряем собственность, мы немедленно примем решение о независимом статусе. Любые решения, касающиеся собственности, решены для нас и не могут быть в повестке дня», — подчеркнул президент Республики Сербской.

Ранее Милорад Додик в ходе визита в Казань рассказал российскому президенту Владимиру Путину о попытках стран Запада уговорить РС присоединиться к антироссийским санкциям. «Мы стараемся отбить любую возможность присоединиться к санкциям против России», — добавил он.

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      Лина Пивоварова
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