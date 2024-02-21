Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

Президент Республики Сербской Додик встретился с Путиным в Казани

Российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Казани, где сейчас проходит международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи Додик посетовал, что Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, подвергается давлению со стороны Запада из-за попыток избежать присоединения к антироссийским санкциям. «Мы стараемся отбить любую возможность присоединиться к санкциям против России. Они [страны Запада] достаточно стараются, чтобы каждый день буквально нас на это уговорить», — заявил Додик.

Ранее Путин поблагодарил лидера Республики Сербской за поддержание регулярных отношений с Россией. В сентябре прошлого года Додик назвал Путина лучшим человеком из мира политики.

