Дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилые дома в российском регионе

Старовойт: в Коровяковке Курской области дроны-камикадзе атаковали жилые дома

Два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в селе Коровяковка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки», — сообщил Старовойт.

Губернатор добавил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, власти окажут необходимую помощь собственникам имущества.

Всего в ночь на пятницу, 5 апреля, Россию пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще шесть. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.