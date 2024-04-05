Джулия Фокс вышла в свет в трусах и туфлях с наращенными волосами

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс вышла в свет в необычном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

34-летняя знаменитость была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. На размещенных кадрах звезда предстала в кружевном топе белого цвета, черном жакете и трусах, надетых на капроновые колготки. При этом видно, что одежда оформлена изображениями парикмахерских ножниц, заколок, скрепок и маникюрными щипцами. Также Фокс взяла с собой небольшую сумку и надела туфли с наращенными волосами.

Кроме того, манекенщица примерила светловолосый парик, закрепив пряди у лица парикмахерскими зажимами. В макияже она решила сделать акцент на глаза, оформив двойные графичные стрелки.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс вышла в свет в откровенном образе и была обругана в сети. Тогда знаменитость посетила баскетбольный матч, который проходил в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Она предстала перед папарацци в желтом парике с короткими локонами и монохромном белом наряде.