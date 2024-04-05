Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 5 апреля 2024Мир

Экс-руководство НАТО предостерегло альянс от отправки военных на Украину

Экс-замгенсека НАТО Минуто-Риццо: отправка сил на Украину повысит риск войны
Алессандро Минуто-Риццо

Алессандро Минуто-Риццо. Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Отправка военных сил НАТО на Украину повысит риск мировой войны и не решит тех задач, которые альянс поставил перед собой. Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо в интервью британской газете The Sun.

«Если НАТО отправит войска на Украину, это изменит ход войны. И в этом нет необходимости (...). Если вы отправите войска НАТО на Украину, вы только подтолкнете русских нарастить военные действия (...). И всегда существует опасность новой мировой войны. Я не думаю, что она произойдет, но кто знает», — заявил экс-замгенсека НАТО.

Ранее высокопоставленные военные чиновники НАТО также признали, что у стран Запада нет таких технологий, которые смогли бы в полной мере помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми российскими регионами. Отмечается, что военное руководство НАТО уже признало частичную несвоевременность поставок многоцелевых истребителей F-16, ведь «год назад они были бы более полезны».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

      В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

      Звезда «Женского стендапа» высказалась о конфликтах с другими комиками

      Собчак высказалась о голой фотосессии Моргенштерна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше