Экс-замгенсека НАТО Минуто-Риццо: отправка сил на Украину повысит риск войны

Отправка военных сил НАТО на Украину повысит риск мировой войны и не решит тех задач, которые альянс поставил перед собой. Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо в интервью британской газете The Sun.

«Если НАТО отправит войска на Украину, это изменит ход войны. И в этом нет необходимости (...). Если вы отправите войска НАТО на Украину, вы только подтолкнете русских нарастить военные действия (...). И всегда существует опасность новой мировой войны. Я не думаю, что она произойдет, но кто знает», — заявил экс-замгенсека НАТО.

Ранее высокопоставленные военные чиновники НАТО также признали, что у стран Запада нет таких технологий, которые смогли бы в полной мере помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми российскими регионами. Отмечается, что военное руководство НАТО уже признало частичную несвоевременность поставок многоцелевых истребителей F-16, ведь «год назад они были бы более полезны».