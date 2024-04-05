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11:58, 5 апреля 2024Экономика

Эвелина Бледанс рассказала о «городе счастья»

Эвелина Бледанс назвала Ялту городом счастья

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Актриса и певица Эвелина Бледанс рассказала об изменениях, которые произошли в ее родном городе Ялте. Звезда назвала Ялту своим «городом счастья» в интервью для NEWS.ru.

Бледанс отметила, что не замечает неприятных изменений в Ялте. «Я обладаю способностью не видеть того, чего не хочу, поэтому наблюдаю, что моя Ялта практически не изменилась в худшую сторону. В городе сохранились прекрасные парки и отели», — пояснила она.

Певица добавила, что в городе появилось много новых ресторанов и других интересных мест, в особенности на набережной. В то же время многое осталось таким же, как в молодости артистки. «Ялта для меня — это город счастья. Весной на улицы начинает выходить огромное количество кошек: они выбрали Ялту, потому что им тут классно», — рассказала Бледанс.

Ранее стало известно, что вилла композитора и продюсера Константина Меладзе в Крыму, выставленная на продажу более года назад, подорожала почти до 400 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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