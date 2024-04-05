В Британии заявили о намерении убедить конгрессменов США одобрить помощь Украине

Глава МИД Британии Кэмерон хочет убедить конгрессменов США одобрить помощь Киеву

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон намерен убедить американских конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине во время своей поездки в США на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон уже несколько месяцев откладывает принятие законопроекта о выделении Киеву финансирования в размере 60 миллиардов долларов.

Глава британского МИД заявил, что встретится с Джонсоном, чтобы убедить его принять пакет помощи. «Британия выделила свои деньги для Украины в этом году, как и Европейский союз. Америка должна это сделать. Спикер Джонсон может добиться этого в Конгрессе. Я собираюсь встретиться с ним на следующей неделе и сказать, что нам нужны эти деньги, Украине нужны эти деньги», — сказал он.

Ранее лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что Сенат надавит на Палату представителей для одобрения новой помощи Киеву. По его словам, выделение жизненно необходимых средств для Украины происходит в интересах национальной безопасности США.