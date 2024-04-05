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18:44, 5 апреля 2024Мир

В Британии заявили о намерении убедить конгрессменов США одобрить помощь Украине

Глава МИД Британии Кэмерон хочет убедить конгрессменов США одобрить помощь Киеву
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон . Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон намерен убедить американских конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине во время своей поездки в США на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон уже несколько месяцев откладывает принятие законопроекта о выделении Киеву финансирования в размере 60 миллиардов долларов.

Глава британского МИД заявил, что встретится с Джонсоном, чтобы убедить его принять пакет помощи. «Британия выделила свои деньги для Украины в этом году, как и Европейский союз. Америка должна это сделать. Спикер Джонсон может добиться этого в Конгрессе. Я собираюсь встретиться с ним на следующей неделе и сказать, что нам нужны эти деньги, Украине нужны эти деньги», — сказал он.

Ранее лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что Сенат надавит на Палату представителей для одобрения новой помощи Киеву. По его словам, выделение жизненно необходимых средств для Украины происходит в интересах национальной безопасности США.

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      Виктория Кондратьева
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