Сенат США надавит на Палату представителей для одобрения новой помощи Киеву

Шумер: Сенат США продолжит давить на нижнюю палату для одобрения помощи Киеву

Сенат США будет давить на Палату представителей, чтобы нижняя палата одобрила законопроект о предоставлении Украине дополнительного финансирования. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер, сообщает РИА Новости.

«Неформально мы продолжим оказывать давление на Палату представителей с тем, чтобы она утвердила одобренный Сенатом законопроект о дополнительном финансировании в интересах национальной безопасности, который гарантировал бы выделение столь жизненно необходимых средств для Украины», — отметил он.

По словам Шумера, законопроект о предоставлении Киеву новой помощи находится на рассмотрении спикера Палаты представителей Майка Джонсона уже более 50 дней. Он подчеркнул, что затягивание принятия проекта влияет на и так отчаянное положение дел на Украине, а Джонсон прекрасно осознает возможные последствия задержки.

«Между тем, спикер Джонсон должен в конечном счете решить сам, совершит ли он правильный поступок для Украины, Америки и демократии во всем мире, или позволит крайнему политическому крылу MAGA вручить победу Владимиру Путину», — заключил лидер демократического большинства.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил руководство США в чрезмерном внимании к Украине. Он отметил, что Вашингтон больше заботится об украинской границе, чем о своей собственной.