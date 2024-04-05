Маск обвинил власти США в чрезмерном внимании к Украине

Илон Маск: США уделяют больше внимания Украине, чем государственной границе

США уделяют больше внимания Украине, чем государственной границе. В чрезмерном внимании к Киеву американские власти обвинил предприниматель Илон Маск в своей соцсети X.

«Столько заботы о границе Украины, а границы США — не существует», — ответил он на слова журналиста Такера Карлсона, который назвал позором, что члены Конгресса США собираются голосовать за выделение новой помощи Киеву, даже не зная, сколько потерь понесли Вооруженные силы Украины в ходе конфликта.

Ранее американский предприниматель сравнил вступление Украины в НАТО с фильмом о ядерном апокалипсисе. Так он отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что целью саммита НАТО в Вашингтоне в июле будет содействие «возведению моста» к членству Украины. Свое заявление предприниматель сопроводил отрывком фильма о ядерной войне «На следующий день».