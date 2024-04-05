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09:56, 5 апреля 2024Мир

Маск сравнил идею вступления Украины в НАТО с фильмом о ядерном апокалипсисе

Макс о вступлении Украины в НАТО: так начинается фильм о ядерном апокалипсисе
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск сравнил вступление Украины в НАТО с фильмом о ядерном апокалипсисе. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — ответил он на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что целью саммита НАТО в Вашингтоне в июле будет содействие «возведению моста» к членству Украины.

Свое заявление предприниматель сопроводил отрывком фильма о ядерной войне «На следующий день».

Ранее Маск засомневался в когнитивных способностях президента США Джо Байдена. Он заявил, что президент США Джо Байден не понимает, что происходит на самом деле и не несет ответственности за свои поступки.

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      Семен Александров
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