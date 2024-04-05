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17:02, 5 апреля 2024Экономика

Главный нефтяной конкурент России повысил цены на свое сырье

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии на 2 доллара

Фото: Avigator Fortuner / Shutterstock / Fotodom

Государственная энергетическая компания Саудовской АравииSaudi Aramco — повысила отпускные цены на свой эталонный сорт нефти Arab Light для покупателей из азиатских стран. О решении главного сырьевого конкурента России сообщает Bloomberg со ссылкой на полученный прайс-лист ближневосточного концерна.

Уточняется, что надбавка к майским контрактам на поставки эталонного сырья в Азию составит два доллара за баррель к уровню регионального ориентира. Подобный прирост оказался на 30 центов больше, чем прогнозировали зарубежные трейдеры.

Стратегия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по снижению добычи сырья вкупе с продолжающимися нападениями йеменских повстанцев-хуситов на танкеры в Красном море может привести к сокращению экспортных поставок из Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), утверждают эксперты.

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За последнее время акцент на удовлетворение потребностей внутреннего рынка сделали и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эта страна нарастила поставки нефти эталонного сорта Zakum, являющегося основным конкурентом Arab Light, для своего нефтеперерабатывающего завода в Рувайсе. Снижение сырьевого экспорта ОАЭ вкупе с ростом отпускных цен на саудовское сырье «застало азиатских нефтетрейдеров врасплох», резюмировали аналитики.

Ранее министр нефти и минеральных ресурсов королевства Абдулазиз бен Салман объяснил отказ Saudi Aramco от планов по увеличению мощностей добычи нефти переходом к зеленой энергетике. На этом фоне государственному нефтяному концерну пришлось отложить инвестиции в сырьевую отрасль. В настоящее время компания делает больший акцент на вложения в возобновляемые источники энергии.

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      Анатолий Акулов
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