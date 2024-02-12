Саудовская Аравия объяснила отказ от увеличения добычи нефти

Саудовская Аравия объяснила отказ от наращивания нефтедобычи «зеленым» переходом

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объяснила свой отказ от планов по увеличению мощностей добычи нефти переходом к зеленой энергетике. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов королевства Абдулазиз бен Салман, его слова приводит CNBC.

«Я думаю, что мы отложили эти инвестиции потому, что находимся в процессе перехода», — сказал он.

По словам министра, раньше Saudi Aramco была нефтяной компанией, затем углеводородной, теперь же она становится энергетической. В ходе Международной конференции по нефтяным технологиям Абдулазиз бен Салман отметил, что сейчас фирма инвестирует не только в нефть и газ, но и в возобновляемые источники энергии.

Он подчеркнул, что решение о приостановке наращивания мощностей нефтедобычи не было поспешным и стало результатом анализа рыночных условий. Бен Салман добавил, что глобальное движение за декарбонизацию и предотвращение климатического кризиса перенаправило усилия энергетических компаний по всему миру от долгосрочных проектов по ископаемому топливу в пользу более зеленых инвестиций.

Крупнейший в мире экспортер сырой нефти, Саудовская Аравия, стремится к декарбонизации к 2060 году, а нефтяной гигант Saudi Aramco планирует добиться нулевых выбросов к 2050 году.

30 января стало известно, что министерство энергетики Саудовской Аравии отменило поручение государственной компании Saudi Aramco об увеличении к 2027 году мощностей нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки. Вместо этого потенциальное производство должно сохраниться на уровне 12 миллионов баррелей в сутки. В Saudi Aramco отметили, что максимально удерживаемая мощность нефтедобычи не зависит от компании и устанавливается руководством страны.