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19:03, 12 февраля 2024Экономика

Саудовская Аравия объяснила отказ от увеличения добычи нефти

Саудовская Аравия объяснила отказ от наращивания нефтедобычи «зеленым» переходом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объяснила свой отказ от планов по увеличению мощностей добычи нефти переходом к зеленой энергетике. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов королевства Абдулазиз бен Салман, его слова приводит CNBC.

«Я думаю, что мы отложили эти инвестиции потому, что находимся в процессе перехода», — сказал он.

По словам министра, раньше Saudi Aramco была нефтяной компанией, затем углеводородной, теперь же она становится энергетической. В ходе Международной конференции по нефтяным технологиям Абдулазиз бен Салман отметил, что сейчас фирма инвестирует не только в нефть и газ, но и в возобновляемые источники энергии.

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Он подчеркнул, что решение о приостановке наращивания мощностей нефтедобычи не было поспешным и стало результатом анализа рыночных условий. Бен Салман добавил, что глобальное движение за декарбонизацию и предотвращение климатического кризиса перенаправило усилия энергетических компаний по всему миру от долгосрочных проектов по ископаемому топливу в пользу более зеленых инвестиций.

Крупнейший в мире экспортер сырой нефти, Саудовская Аравия, стремится к декарбонизации к 2060 году, а нефтяной гигант Saudi Aramco планирует добиться нулевых выбросов к 2050 году.

30 января стало известно, что министерство энергетики Саудовской Аравии отменило поручение государственной компании Saudi Aramco об увеличении к 2027 году мощностей нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки. Вместо этого потенциальное производство должно сохраниться на уровне 12 миллионов баррелей в сутки. В Saudi Aramco отметили, что максимально удерживаемая мощность нефтедобычи не зависит от компании и устанавливается руководством страны.

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