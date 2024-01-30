Саудовская Аравия отказалась от планов увеличить нефтедобычу

Saudi Aramco сообщила об отказе от планов нарастить добычу нефти к 2027 году

Министерство энергетики Саудовской Аравии отменило поручение государственной компании Saudi Aramco об увеличении к 2027 году мощностей нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки. Вместо этого потенциальное производство должно сохраниться на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, говорится в сообщении на сайте корпорации.

Причины такого решения не называется, однако из него следует, что Эр-Рияд пересмотрел свои многомиллиардные планы по развитию нефтяной отрасли. В Saudi Aramco указали только, что максимально удерживаемая мощность нефтедобычи не зависит от компании и устанавливается руководством страны.

Проект был задуман на фоне решений большинства конкурентов сократить инвестиции в добычу нефти. Такую стратегию связывают с неопределенностью перспектив спроса на нефть, а также экологических факторов, которые влияют на инвесторов.

Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти, однако по добыче все сильнее отстает от США. Даже если отменить все добровольные ограничения, на которые королевство идет в рамках стратегии ОПЕК+ по стабилизации мирового нефтяного рынка, американские компании добывают на миллион баррелей в сутки больше.

Тем не менее Эр-Рияд пытается диверсифицировать источники дохода, чтобы снизить зависимость от продажи углеводородов. В этих целях государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в последние годы скупает доли в компаниях из разных сфер экономики.