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16:32, 28 июля 2023Экономика

Крупнейший экспортер нефти инвестировал миллиарды в отказ от нефти

Саудовская Аравия инвестировала $2,6 млрд в горнодобывающую промышленность

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Саудовская Аравия инвестировала 2,6 миллиарда долларов в горнодобывающую промышленность, купив долю в подразделении по производству цветных металлов бразильской компании Vale, об этом сообщает Bloomberg.

Покупка 10 процентов акций осуществляется в рамках совместного проекта суверенного фонда королевства и государственной горнодобывающей компании Maaden. После сделки с крупнейшим добывающим предприятием Бразилии Саудовская Аравия получит долю в рудниках компании от Индонезии до Канады, производящих медь, никель и другие ценные металлы.

Горнодобывающая промышленность имеет большое значение как поставщик материалов, необходимых для перехода к новой энергетике. Государственная инвестиция стала еще одним шагом наследного принца Мухаммеда бен Салмана к диверсификации экономики Саудовской Аравии и частичному отказу от нефти, пишет издание. Он планирует создать промышленность внутри страны, а также осуществлять инвестиции за рубежом.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в последние годы довольно активен и скупает доли в компаниях из разных сфер экономики — от производителей видеоигр до производителей электромобилей. При этом сделка с Vale стала первой крупной инвестицией в горнодобывающую промышленность с тех пор, как в январе было создано совместное предприятие с Maaden под названием Manara.

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Кроме того, Maaden недавно создала совместное предприятие с Ivanhoe Electric (компания занимается разработкой проектов по добыче меди, золота и других полезных ископаемых и металлов в СШАприм. «Ленты.ру») для развития горнодобывающих проектов в Саудовской Аравии. Фирма также объявила о партнерстве в изучении и разработке новых районов с Barrick Gold (канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота — прим. «Ленты.ру»), которая уже эксплуатирует в королевстве медный рудник Джабаль-Саид.

Ожидается, что продажа акций будет завершена к первому кварталу следующего года при условии одобрения регулирующими органами. По оценкам Bloomberg, полученные Vale средства могут помочь увеличить годовой объем производства меди фирмой с 350 до 900 тысяч тонн, а никеля — с 175 до более чем 300 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что доходы Саудовской Аравии от продажи нефти за рубеж резко сократились — более чем на треть по сравнению с пиковыми значениями годом ранее. Согласно последним данным Главного управления статистики королевства, объем экспорта нефти, включая продукты ее переработки, в мае 2023 года упал до 19,2 миллиарда долларов — самого низкого уровня с сентября 2021 года. При этом доля продаж нефти в общем объеме экспорта снизилась до 74 процентов, почти с 81 процента год назад.

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