Доходы крупнейшего экспортера нефти резко сократились

Bloomberg: доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти за год упали на треть

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти за рубеж резко сократились — более чем на треть по сравнению с пиковыми значениями годом ранее. Об этом со ссылкой на Главное управление статистики королевства пишет Bloomberg.

Согласно последним данным, поставки за границу нефти, включая продукты ее переработки, в мае 2023 года упали до 19,2 миллиарда долларов — самого низкого уровня с сентября 2021 года. При этом доля продаж нефти в общем объеме экспорта снизилась до 74 процентов, почти с 81 процента год назад. Для сравнения: в июне 2022 года Саудовская Аравия экспортировала нефти на 31 миллиард долларов, а в апреле 2023 года — на 22,3 миллиарда.

Королевство является крупнейшим в мире экспортером нефти. В 2022 году страна получила неожиданно высокую прибыль на фоне роста цен и объема добычи. Однако в этом году Саудовская Аравия заявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. На данный момент эта мера продлена на август. Экспортеры нефти договорились о снижении добычи в попытках повысить цены на рынках, сокращая объем предложения.

В ходе торгов 24 июля цены на нефть эталонного сорта Brent выросли до рекордных с 25 апреля значений. В верхней точке стоимость топлива подскочила почти на два процента, до 82 долларов за баррель. На момент написания материала нефть Brent торговалась на уровне 82,86 доллара, свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в июне закупила рекордный объем российского мазута со скидкой. В среднем объем поставок от российских компаний составил 193 тысячи баррелей мазута в сутки, что почти в десять раз больше, чем год назад. С помощью такого импорта королевство пытается обеспечить выработку электроэнергии в летний период, когда потребление возрастает из-за жаркой погоды. Дешевое российское топливо, которое идет со значительной скидкой, позволяет сохранить объемы поставок нефти на мировой рынок с учетом собственных обязательств по сокращению добычи.