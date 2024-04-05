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19:01, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Гузееву и Сябитову захотели наказать за сленг в «Давай поженимся!»

Сябитова заявила, что зрительница пожаловалась на них с Гузеевой из-за сленга

Кадр: группа «Алена, блин!» во «ВКонтакте»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова рассказала о необычной жалобе телезрительницы. В интервью журналистке Алене Жигаловой, доступном во «ВКонтакте», она заявила, что поклонница программы захотела наказать ведущих за использование молодежного сленга.

Сябитова раскрыла, что в эфире программы они с соведущей Ларисой Гузеевой стали употреблять в своей речи слова из молодежного сленга — «абьюз», «душный», «лайфхак» и другие.

На это нововведение отреагировала одна из зрительниц проекта. «[Она написала]: "Вы женщины пожилые. Поколение, можно сказать, известных наших режиссеров и так далее. Зачем вы заискиваете перед молодежью и портите русский литературный язык?" И она даже привела наказание по гражданскому кодексу», — вспомнила Сябитова.

Ранее сваха раскрыла закулисье «Давай поженимся!». По словам Сябитовой, во время съемок ведущие пользуются записками, на которых написаны имена героев.

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      Мария Большакова
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