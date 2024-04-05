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14:10, 5 апреля 2024Экономика

Известная певица пожаловалась на проблемы с дыханием из-за плохой экологии

Эвелина Бледанс начала пользоваться ингалятором из-за плохой экологии

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Известная певица и актриса Эвелина Бледанс пожаловалась на проблемы с дыханием из-за плохой экологии. Об этом она рассказала в интервью News.ru.

По словам Бледанс, теперь она пользуется вспомогательными средствами, чтобы улучшить свое самочувствие. «С недавних пор у меня с собой всегда ингалятор, потому что наша экология оставляет желать лучшего», — призналась она.

Певица добавила, что в помещениях, где проходят съемки, мало кислорода. Такие условия могут негативно повлиять на состояние голосовых связок, однако Бледанс нашла способ избежать этого. «Я стараюсь включить ингалятор, налить водички, физраствора и немного продышаться: это дает мне возможность увлажнить связки, потому что моя работа — много говорить», — поделилась артистка.

Ранее Бледанс назвала свой «город счастья». Певица рассказала, что таким местом для нее является Ялта.

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      Александра Качан
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